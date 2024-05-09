Москва, 9 мая, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Российские хакеры взломали сотню украинских сайтов, в основном вузов, лицеев, школ и других учебных заведений, разместив на них поздравление с Днём Победы, а также цитату президента РФ Владимира Путина о братстве двух народов. Об этом «РИА Новости» рассказал один из участников хакерской группы «Килобайт V».

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днём Победы», — сказал инициатор хакерской праздничной «атаки».

По словам хакера, 100 сайтов получили поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей Победы народов СССР над нацизмом. На главных страницах появился фотоколлаж со словами Владимира Путина.

«Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики», — процитировали президента хакеры.

При этом эти сообщения не нарушили работу ресурсов.

В тексте поздравления с 9 Мая сказано, что «наши деды бок о бок сражались с фашизмом». При этом хакеры призвали украинских военных, кто не хочет умирать за киевский режим, воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным «Волга», выйти на связь с ВС РФ и договориться о том, как сложить оружие и перейти на российскую сторону.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в материале для портала «История.рф» призвал не питать иллюзий в вопросе празднования в континентальной Европе 9 Мая. Ведь в 1941 году на СССР напала не только фашистская Германия, к ней примкнули армии Италии, Венгрии, Испании, Румынии, Финляндии, французский легион, каратели и военные других стран.

Россия осуждает решение полиции Берлина на запрет 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, СССР и современной Россией и призывает отменить его и прекратить переписывание истории. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Представители «Народного фронта» в ДНР в преддверии Дня Победы привезли «Огонь памяти» в Авдеевку, где после освобождения города от ВСУ впервые зажгли Вечный огонь на памятнике «Подвигу лётчиков-земляков».