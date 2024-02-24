Киев, 24 февраля, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Хакеры взломали сервер украинского телеканала «Прямой» и запустили во время эфира в бегущей строке пророссийские лозунги на русском и украинском языках. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба канала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В онлайн-трансляции «Прямого» на YouTube взломали бегущую информационную строку, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда», — сообщили в телекомпании.

В результате украинские телезрители увидели лозунги: «США и Зеленский уничтожают Украину» и «Авдеевка только начало». На телеканале пообещали устранить проблему в ближайшие сроки.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля хакеры взломали сервер украинского телеканала «Эспрессо». Они опубликовали в эфире ролик с кадрами разрушенных городов и президентом США Джо Байденом, отметив причастность Вашингтона к конфликту на Украине. Авторы ролика также призвали украинцев остановиться.

22 февраля российская хакерская группа RaHDit опубликовала личные данные 2,6 тыс. сотрудников украинских военкоматов, которые вылавливали людей на улицах, чтобы отправить на фронт. Хакеры обвинили их в участии в геноциде украинского народа и назвали военными преступниками.