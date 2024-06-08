Джакарта, 8 июня, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В индонезийской деревне Калемпанг пропавшую женщину нашли в брюхе шестиметрового питона. Об этом 8 июня сообщила газета Daily Mail.

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В материале уточняется, что 50-летняя мать четверых детей 6 июня отправилась продавать продукты на местном рынке через лес недалеко от своего дома. Её муж забеспокоился, когда она не вернулась к вечеру. Местные жители вместе с ним начали поиски.

На следующий день они нашли в лесу питона с огромным брюхом. Мужчины вскрыли его мачете и обнаружили пропавшую женщину.

Глава Калемпанг отметил, что такого случая в их деревне ещё не было. Он предупредил всех, чтобы они были осторожны, гуляя по лесу, и призвал обязательно сопровождать женщин.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая в городе Клир-Лейк-Сити в штате Техас полицейские вели поиски пропавшей женщины и обнаружили её тело в пасти аллигатора на берегу реки.

В апреле в Южно-Африканской Республике пятиметровый питон заполз в дом пенсионерки и попытался проглотить её. Женщина со всей силы ударила змею тяжёлым противнем, после чего та со злобным шипением ретировалась. Пенсионерка пояснила, она подозревает, что питон охотился на её собак. Женщина разводит йоркширских терьеров. Раньше у нее было 15 питомцев. Осталось только 11. Остальных съели три змеи, которые проникли в дом ранее.