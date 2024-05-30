Техас, США, 30 мая, 2024, 18:51 — ИА Регнум. В городе Клир-Лейк-Сити в штате Техас полицейские вели поиски пропавшей женщины и обнаружили её тело в пасти аллигатора на берегу реки, сообщил 30 мая местный телеканал ABC 13.

Cover Images/Global Look Press

«Полиция Хьюстона проводила поиски пропавшей женщины, когда нашла человеческие останки на берегу реки Хорспен. Сержант полиции застрелил аллигатора, чтобы тот не нанёс еще больше урона останкам», — информировал телеканал.

В настоящий момент неизвестно, что именно произошло и как женщина попала в зубы к аллигатору. Телеканал предполагает, что рептилия могла напасть на неё и попыталась съесть. ABC 13 не исключает, что женщина могла сама упасть в реку, где живут хищники.

Отмечается, что нападения аллигаторов со смертельным исходом достаточно редки в Техасе. Последний такой случай зафиксирован в 2015 году, он стал первым более чем за 90 лет.

Как передавало ИА Регнум, в марте в американском штате Флорида аллигатор длиной около трёх метров набросился на мужчину, который пытался вытащить из воды пойманную рыбу. Хищник схватил мужчину за руку и откусил кисть.

В этом же месяце во Флориде аллигаторы растерзали пожилую женщину, которая полола огород около своего дома. Она приблизилась к водоёму и, по разным версиям, либо случайно упала в воду, либо её утащил один из хищников. Там на неё набросились сразу два крупных аллигатора. Позднее специалисты поймали напавших рептилий, длина одной из них достигала 2,7 метра, другой — 2,3 метра.