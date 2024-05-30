В Техасе полиция обнаружила тело пропавшей женщины в зубах у аллигатора
Техас, США, 30 мая, 2024, 18:51 — ИА Регнум. В городе Клир-Лейк-Сити в штате Техас полицейские вели поиски пропавшей женщины и обнаружили её тело в пасти аллигатора на берегу реки, сообщил 30 мая местный телеканал ABC 13.
«Полиция Хьюстона проводила поиски пропавшей женщины, когда нашла человеческие останки на берегу реки Хорспен. Сержант полиции застрелил аллигатора, чтобы тот не нанёс еще больше урона останкам», — информировал телеканал.
В настоящий момент неизвестно, что именно произошло и как женщина попала в зубы к аллигатору. Телеканал предполагает, что рептилия могла напасть на неё и попыталась съесть. ABC 13 не исключает, что женщина могла сама упасть в реку, где живут хищники.
Отмечается, что нападения аллигаторов со смертельным исходом достаточно редки в Техасе. Последний такой случай зафиксирован в 2015 году, он стал первым более чем за 90 лет.
Как передавало ИА Регнум, в марте в американском штате Флорида аллигатор длиной около трёх метров набросился на мужчину, который пытался вытащить из воды пойманную рыбу. Хищник схватил мужчину за руку и откусил кисть.
В этом же месяце во Флориде аллигаторы растерзали пожилую женщину, которая полола огород около своего дома. Она приблизилась к водоёму и, по разным версиям, либо случайно упала в воду, либо её утащил один из хищников. Там на неё набросились сразу два крупных аллигатора. Позднее специалисты поймали напавших рептилий, длина одной из них достигала 2,7 метра, другой — 2,3 метра.