Кейптаун, 9 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике пятиметровый питон заполз в дом пенсионерки и попытался проглотить её. Об этом сообщает Daily Star.

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В материале говорится, что 62-летняя Шэрон Нортон услышала ночью шум и подумала, что в дом забрался вор. Света не было из-за отключения электричества. Женщина взяла фонарик и на всякий случай тяжёлый противень. С таком «оружием» она пошла на кухню. К её удивлению, вместо вора там находилась пятиметровая змея.

«У меня сердце ушло в пятки, когда я в свете фонарика увидела её челюсти. Я со всей силы шарахнула её по голове несколько раз, и она со злобным шипением ретировалась. Эти зверюги могут съесть целую антилопу, а во мне всего 157 сантиметров. Если бы я попала ей в пасть, то вряд ли что-то помешало бы ей проглотить меня целиком», — рассказала Шэрон Нортон.

Пенсионерка пояснила, она подозревает, что питон охотился на её собак. Женщина разводит йоркширских терьеров. Раньше у нее было 15 питомцев. Осталось только 11. Остальных съели три змеи, которые проникли в дом ранее.

В материале сообщается, что ночную гостью Нортон поймал змеелов, которого она вызвала. По его заключению, это был эфиопский питон, распространённый в ЮАР. Эти змеи могут вырасти до 5,8 метра в длину.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в подмосковном Домодедове на ребёнка напала ядовитая змея. Инцидент произошёл в садовом товариществе. Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как заявили в региональном минздраве, это был уже второй за неделю случай, когда гадюки кусали детей. Причём обе встречи со змеями произошли в СНТ.

В конце декабря 2023 года ядовитая змея прервала матч квалификации на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене. В матче между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом она выползла прямо на корт.

Для поимки опасного пресмыкающегося вызвали сотрудников службы безопасности. Им удалось изловить 50-сантиметровую восточную коричневую змею.