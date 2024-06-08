Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Полная электрификация транспорта в ряде мегаполисов может превышать более 0,5 трлн долларов. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели ПМЭФ-2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

По его мнению, «внедрение технологий в рамках энергоперехода требует огромных инвестиций».

«Например, по нашей оценке, электрификация транспорта в таких городах, как Сан-Паулу, Мумбай, Нью-Йорк, Лондон, Йоханнесбург и Шанхай, может стоить более полутриллиона долларов», — сказал Сечин.

Кроме того, глава компании подчеркнул, что на пути к углеродной нейтральности уже к 2030 году потребуется увеличить производство меди почти в полтора раза, никеля и кобальта — в два раза, а лития — более чем в четыре раза. Это, в свою очередь, может увеличить нагрузку на землю, воду и ресурсы развивающихся стран, которые располагают большей частью залежей полезных ископаемых.

Отдельно глава «Роснефти» отметил медь, потребление которой без учета «зеленой повестки» превысит 900 млн тонн к 2050 году. «Таким образом, совокупное потребление меди к 2050 году может вдвое превысить весь объем этого металла, добытый за всю предыдущую историю человечества. Эта величина также на 60% превышает все извлекаемые запасы, имеющиеся на сегодняшний день», — рассказал он.