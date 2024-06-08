Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке, сообщил 8 июня ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

Фонд Росконгресс

«Приглашаем всех принять участие в IX Восточном экономическом форуме, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке», — сказал он.

ВЭФ примет Девятый форум кампус Дальневосточного федерального университета.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 17 мая на открытии восьмого Российско-китайского Экспо и четвёртого Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества пригласил китайскую делегацию на Восточный экономический форум.

Российский лидер отметил, что на ВЭФ можно будет продолжить обсуждать возможности сотрудничества, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития. Президент подчеркнул, что у Дальнего Востока России и северо-востока Китая есть большой потенциал по углублению связей.