Сухум, 8 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Самолёты из будущего аэропорта столицы Абхазии Сухума будут совершать рейсы предположительно в семь российских городов, заявил 8 июня президент Абхазии Аслан Бжания.

РИА Новости/Максим Блинов

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России», — цитирует главу Абхазии RT.

Благодаря открытию авиасообщения поток российских туристов в первый же год может вырасти в полтора раза, сказал Бжания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бжания заявил о необходимости восстановить авиасообщение с Россией к 2024 году. Функционирование аэропорта было прекращено в 1993 году, когда в регионе шли боевые действия.

В 2021 году российские сапёры очистили территорию аэропорта от оставшихся с войны с Грузией взрывных устройств. Источник финансирования реконструкции аэропорта определялся вместе с представителями России, по проекту была разработана проектно-сметная документация.

В сентябре 2023 года глава министерства туризма Абхазии Теймураз Хишба сообщил, что власти планируют открытие аэропорта «Сухум» в 2025 году. Тендер на реконструкцию выиграла российская компания, отмечал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Первый рейс из реконструированного аэропорта может быть выполнен уже в конце 2024 года, также заявлял он. Власти Абхазии не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта, но рассчитывают, что полёты будут совершать российские авиакомпании, добавил Шамба.