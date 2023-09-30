Гагра, Абхазия, 30 сентября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершён первый рейс, сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

(сс) Митя Алешковский Международный аэропорт Сухум имени В. Г. Ардзинбы

«Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершён первый рейс», — сказал он «РИА Новости».

Шамба выразил надежду на то, что рейсы будут совершать российские авиакомпании, и на данном этапе этого вполне достаточно, поскольку маловероятно, что международная организация ИКАО, находящаяся под влиянием Запада, может дать в ближайшее время международный код для аэропорта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости восстановить авиасообщение с Россией к 2024 году. Сухумский аэропорт не функционирует с 1993 года. В 2021 году российские сапёры очистили его территорию от оставшихся с войны с Грузией взрывных устройств.

Ранее стало известно, что источник финансирования аэропорта в Сухуме определяется вместе с представителями России. По данном проекту разрабатывается проектно-сметная документация.