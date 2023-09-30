Компания из России выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме
Гагра, Абхазия, 30 сентября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершён первый рейс, сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
«Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершён первый рейс», — сказал он «РИА Новости».
Шамба выразил надежду на то, что рейсы будут совершать российские авиакомпании, и на данном этапе этого вполне достаточно, поскольку маловероятно, что международная организация ИКАО, находящаяся под влиянием Запада, может дать в ближайшее время международный код для аэропорта.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил о необходимости восстановить авиасообщение с Россией к 2024 году. Сухумский аэропорт не функционирует с 1993 года. В 2021 году российские сапёры очистили его территорию от оставшихся с войны с Грузией взрывных устройств.
Ранее стало известно, что источник финансирования аэропорта в Сухуме определяется вместе с представителями России. По данном проекту разрабатывается проектно-сметная документация.