Луганск, 8 июня, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Семь пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Луганску находятся в тяжёлом состоянии и двое — в крайне тяжёлом, сообщил 8 июня первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.

РИА Новости/Евгений Биятов

В ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий удара Валиев доложил, что ещё 30 человек, в том числе двое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести.

«18 человек — это лёгкая степень. Из них — два ребёнка. По средней степени тяжести — 30 человек. 2 ребёнка. Дети находятся в республиканской детской больнице. Одному из них вчера проведена операция. Острый синтез проведён. По обоим детям проведена телемедицинская консультация с московской клиникой. Тяжелая степень — 7 человек. Крайняя степень тяжести — 2 человека», — цитирует Валиева Telegram-канал правительства ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ ударили по многоквартирному дому в Луганске дальнобойными ракетами ATACMS. Пострадали более 100 человек, 60 граждан, в том числе двое детей, с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах. Шесть человек погибли.

Средства ПВО РФ сбили четыре из пяти ракет ATACMS, запущенных ВСУ по Луганску, одна из ракет нанесла повреждения двум жилым домам, сообщило Минобороны. Министерство подчеркнуло, что киевский режим совершил преступление, целенаправленно ударив западным оружием по мирным гражданам России.

Удары Украины по Луганску и селу Садовому Херсонской области, где 7 июня в результате атаки погибли 22 человека, не останутся без ответа, все причастные к атакам лица не избегут наказания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Эти удары ВСУ — спланированные акции устрашения мирных граждан, подчеркнула она.