Луганск, 8 июня, 2024, 11:51 — ИА Регнум. После ракетного удара киевского режима по Луганску в оперативный штаб помощи обратились более 100 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики (ЛНР) Алексей Бойко.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Работа штаба продолжается в круглосуточном режиме. На сегодняшний день за разъяснениями обратился 51 человек лично и 42 человека по телефону. По потере жилья обратились 26 человек, по ранениям — 4 человека. В пунктах временного размещения находятся 4 человека», — приводит слова Бойко Telegram-канал правительства ЛНР.

Вместе с тем и. о. министра добавил, что в штабе находится запас продуктов. На месте чрезвычайной ситуации развернута полевая кухня.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ ударили по многоквартирному дому в Луганске, 60 граждан с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах, из них двое несовершеннолетних. Шесть человек погибли.

В этот же день ВСУ ударили с правого берега Днепра по магазину в селе Садовом Херсонской области, где было много людей. Первый удар был нанесён управляемой бомбой, второй — из РСЗО HIMARS. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находятся в тяжёлом состоянии. Среди убитых — 9-летний ребёнок.

Удары Украины по Луганску и селу Садовому в Херсонской области не останутся без ответа, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.