Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин представил сегодня, 8 июня, ключевой доклад на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. Тема доклада — «Энергопереход и фантомные баррели: Оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

В мероприятии приняли участие вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель совета директоров «Адвантидж энерджи» Мартин Вайвировски, директор АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака, представители органов власти, крупнейших российских и зарубежных компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.