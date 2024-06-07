Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:40 — ИА Регнум. «Роснефть» и «1C» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

Документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме, определяет основные направления взаимодействия в области разработки, внедрения и продвижения программных решений на платформе «1С: Предприятие 8». Среди них — бизнес-приложения, а также производственные, метрологические и управленческие продукты.

«Роснефть» на протяжении многих лет развивает и масштабирует информационные системы на основе «1С». Так, автоматизированы процессы розничных продаж нефтепродуктов, управления персоналом, промышленной безопасности и охраны труда, финансово-хозяйственной деятельности.