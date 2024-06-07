Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 18:23 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк, Газпром и Российский квантовый центр (РКЦ) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно работать над вопросами технологического развития, пилотирования решений на базе квантовых технологий, а также совместной научно-исследовательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Одно из приоритетных направлений сотрудничества — решение логистических задач, диагностика объектов топливо-энергетического комплекса, а также защита ИТ-инфраструктуры.

Газпромбанк поддерживает развитие квантовых технологий с 2014 года. Они представляют собой одну из наиболее перспективных научных разработок. Квантовые технологии основываются на способности управлять сложными квантовыми системами на уровне отдельных частиц. С их помощью создаются вычислительные системы, которые основываются на квантовых эффектах, что позволяет кардинально изменить способы передачи и обработки больших массивов информации.

Газпромбанк первым среди финансовых организаций протестировал средства квантовой криптографии для защиты каналов связи между дата-центрами, а также внедрил постквантовую криптографию в банк-клиент для юридических лиц.

«В России благодаря консолидации усилий научных центров и корпораций в сфере квантовых технологий появился ряд продуктовых решений готовых к внедрению, и создана основа для последующих прорывных разработок», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. По его словам, это важный шаг на пути к технологическому суверенитету, а подписанное соглашение открывает новые возможности для внедрения полезных квантовых технологий.

«Квантовые технологии — мощный инструмент, который уже в ближайшем будущем позволит получить бизнесу конкурентные преимущества: сократить временные и финансовые издержки, решать задачи, которые ранее были недоступны», — добавил сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов. Он выразил радость относительно того, что партнёры по соглашению уделяют им особое внимание и открыты к технологическим перспективам.