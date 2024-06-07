Париж, 7 июня, 2024, 19:33 — ИА Регнум. В Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, обнаружено несколько граффити с изображением гробов «французских солдат на Украине». Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Кадр из видео BFMTV

«Граффити были обнаружены на улицах Парижа в пятницу, 7 июня 2024 года. Речь идёт о пяти граффити, выполненных красной краской, размером 30 на 30 сантиметров, изображающих гроб, с надписью «французский солдат на Украине», — уточняется в материале.

По данным телеканала, ответственность за проведенную акцию взяла на себя некая группа, название которой не раскрывается. Изображения стали ответом на «неадекватные действия французских властей по отношению к активистам, оставившим гробы у Эйфелевой башни». Весь ущерб местные власти оценили как несущественный, нарушителям грозит лишь штраф.

Речь идёт об акции, когда несколько человек привезли к главной парижской достопримечательности пять гробов, выставили их, покрыли французскими флагами и подписали: «Французские солдаты, погибшие на Украине». Внутри гробов находился гипс. Тогда прокуратура задержала водителя фургона, в котором перевозили гробы, и ещё двоих активистов, которые планировали добраться до Германии на автобусе. Все они оказались уроженцами Болгарии, Украины и Германии.

После задержания водитель объяснил полиции, что его наняли в качестве перевозчика за €40 и что о характере груза он не знал. Организаторы акции, как заявлял шофёр, были ему неизвестны. Их задержали на автобусном вокзале в Берси, откуда они собирались отправиться в Берлин. По данным полиции, участников акции арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая французская газета Le Monde заявила о планах президента страны Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, Париж ищет страны, которые хотят принять участие в обучении бойцов украинской армии. На первом этапе планируется отправить на территорию Украины несколько десятков военных специалистов. Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил: возможный ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту.