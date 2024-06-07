Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:04 — ИА Регнум. «Роснефть» и правительство Ямала подписали соглашение о финансировании строительства школы в городе Губкинский. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Школу на 800 учеников возведут взамен устаревшего одноэтажного здания, которое было построено ещё в 1986 году. Новое учреждение оснастят современным оборудованием, в том числе, в ней обустроят специализированные кабинеты с лабораториями для изучения естественных наук и ИТ-технологий.

Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуются совместные программы «Роснефти» и ЯНАО в социальной и научной сферах, действует с 2015 года. А Губкинский, где планируется возведение школы, является базовым городом для нескольких предприятий компании. При поддержке «Роснефти» там уже построили большинство социально значимых объектов: городскую больницу, музыкальную и художественные школы, детскую библиотеку, ледовую площадку и другие.

ЯНАО — один из крупнейших нефтегазодобывающих регионов России. «Роснефть» ведет здесь добычу нефти, газа и газового конденсата. На сегодняшний день накопленная добыча на месторождениях компании на Ямале превышает 340 млн тонн нефти и 390 млрд кубометров газа.