Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Россия увеличит расходы на научные исследования как минимум до 2% ВВП, заявил 7 июня президент РФ Владимир Путин.

ТАСС/Вячеслав Прокофьев

«За шесть лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объёму научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП», — заявил глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, правительство должно подумать над мягким рыночным механизмом использования российских разработок.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин поручил Минобрнауки и Минпромторгу разработать Механизм государственной поддержки научно-производственных объединений (НПО).

Речь идёт о создании условий для ускоренного практического применения и внедрения результатов научных исследований. Предполагается, что НПО будут создавать вузы и высокотехнологичные промышленные компании. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам поездки в Челябинскую и Свердловскую области, которая состоялась в феврале.