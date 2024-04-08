Москва, 8 апреля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Механизм государственной поддержки научно-производственных объединений (НПО) разработают Минобрнауки и Минпромторг России в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Павел Лисицын/РИА Новости

До 15 июня министерствам поручено представить проект механизма господдержки НПО. Ответственными назначены глава Минобрнауки Валерий Фальков и вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Речь идёт о создании условий для ускоренного практического применения и внедрения результатов научных исследований. Предполагается, что НПО будут создавать вузы и высокотехнологичные промышленные компании.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам поездки в Челябинскую и Свердловскую области, которая состоялась в феврале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Владимир Путин посетил Свердловскую область. Он осмотрел производство бронетехники на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, в том числе новый цех по изготовлению трансмиссий.

На следующий день президент отправился в Челябинск, где посетил завод роботов на базе кузнечно-прессового завода, а также индустриальный парк «Станкомаш». В ходе разговора с рабочими парка Путин заявил, что российские компании получили новые возможности после введения санкций. Они щедро вкладываются в своё развитие и подготовку кадров.