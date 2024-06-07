Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Мошенники из российских колл-центров звонят в том числе за рубеж. Об этом рассказал в ходе общения с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Пресс-служба Сбера Сбер: мошенники из России звонят и за границу

«Мы фиксируем звонки в Польшу, Чехию, Грузию, Израиль, Германию», — сказал Кузнецов. По его словам, граждане этих государств не так подготовлены как россияне, поэтому процент «успешности» таких мошеннических звонков чрезвычайно высок. Это вызывает серьезное беспокойство правоохранительных органов и общественных организаций.

Зампред Сбербанка также рассказал, что работа над решением этой проблемы ведется на международном уровне. Сбербанк поднимал этот вопрос на встречах международных организаций и уже получил отклик от некоторых иностранных государств.