Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Более половины детей хотели бы больше развлечений на игровых площадках: качелей, горок и каруселей, спортивных тренажеров. Такие данные исследования ДОМ.РФ были приведены на сессии «Город и семья» на Петербургском международном экономическом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

В исследовании приняли участие более 1200 взрослых и детей. Опрос проводился в мае в павильоне «Дом мечты» на выставке-форуме «Россия». Его главной целью было выяснить, насколько комфортна городская среда семьям с детьми, что им больше всего нравится и чего недостает. Взрослые и дети отвечали на вопросы о благоустройстве дворов и общественных пространств рядом с домом, а также о том, насколько ребенку комфортно гулять в городе одному, где он проводит свободное время и как часто гуляет.

Как заявил в своем выступлении на сессии генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, люди связывают планы по рождению детей с качеством городской среды, поэтому нужно развивать всё — инфраструктуру, транспорт, пешеходные зоны, экологию, безопасность. «По мнению многих экспертов, город, который комфортен для ребёнка, удобен и для взрослого», — добавил он.

Мутко подчеркнул, что именно для этого был проведен опрос, где дети рассказали, какими они видят спортивные и игровые площадки, дворы, парки. «Также оказалось, что 71% из них готовы участвовать в принятии решений по развитию города — мы обязательно будем учитывать полученные мнения в своих проектах», — поделился генеральный директор ДОМ.РФ.

Так, согласно данным опроса, половина родителей заявили, что у ребенка достаточно возможностей для интересного досуга в городе, в то время как 42% сомневаются. Дети предпочитают проводить свободное время в разных общественных пространствах: на набережных и в парках (42%), а также во дворах, на детских и спортивных площадках (38%) или дома (24%).

На вопрос, интересно ли играть на площадках рядом с домом, большинство (70%) опрошенных детей ответили положительно. Среди причин для выбора другого времяпрепровождения, дети, которым неинтересно гулять во дворе, назвали недостаток развлечений — каруселей, качелей и спортивного инвентаря (57%). Каждый четвертый ребенок ответил, что он предпочитает игровым площадкам секции или спорт, остальные любят сидеть дома или не смогли ответить.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

Наименее комфортными для прогулки в одиночку ребята назвали места с большим скоплением людей — торгово-развлекательные центры (23%). Следующие по уровню опасности — улицы, набережные и парки (21%); в музеях, театрах и галереях небезопасно себя чувствуют 14% опрошенных детей.

На сессии ПМЭФ выступили министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, российский политический деятель Татьяна Буцкая, аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, вице-президент Китайского института городского планирования и дизайна Чжан Шэнхай, президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани, эксперт по цифровым преобразованиям, лидер в инициативах «умного города» Аиша Бин Бутти Бин Бишр и другие.