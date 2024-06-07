Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В магазинах приложений для телефона участились случаи появления мошеннических копий банковских приложений. Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, наиболее безопасным будет скачивать банковские приложения из российских магазинов.

Сбер Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

«Фейковые приложения — это тоже некий фишинг, который используют мошенники достаточно часто», — сказал Кузнецов. Он добавил, что в Сбере мгновенно видят появление таких приложений, однако на их снятие из иностранных магазинов уходит некоторое время. Это связано с нормативами иностранных компаний, которые не столь оперативно реагируют на такие ситуации.

По словам Кузнецова, наиболее безопасным решением для пользователей будет скачивать приложения в российских магазинах.

Сегодня в рамках ПМЭФ Сбер провёл собственную сессию по теме «Нет мошенничеству — спасти (,) нельзя (,) помиловать», ключевым событием которой стало подключение в режиме онлайн эксперта по телефонному мошенничеству. Анонимный герой внедрен в действующий кол-центр мошенников, чтобы изучить механизмы его функционирования. Эксперт под прикрытием рассказал о своем опыте взаимодействия с работниками таких центров, о том, как устроена работа таких организаций и о том, как необходимо им противостоять.