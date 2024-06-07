Варшава, 7 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Польше в ходе поисков сооснователя крупной мебельной компании, одного из богатейших бизнесменов Польши 54-летнего Ежи Кржановского, пропавшего в городе Кросно, обнаружили его мёртвым, заявил 7 июня пресс-офицер полиции города Павел Бужиньский. Об этом сообщил новостной интернет-портал Wirtualna Polska.

Doris Heimann/Global Look Press

Предприниматель вышел из дома накануне утром, чтобы прогуляться, и не вернулся. Родственники через несколько часов начали беспокоиться и обратились в полицию. Правоохранители объявили о начале поисковой операции и присвоили ей высшую категорию важности, которая предполагает, что пропавшему грозит гибель.

Бужиньский отметил, что для поиска использовали служебных собак и беспилотники. Сначала удалось найти телефон пропавшего, а около часа ночи — его тело. Кржановского обнаружили недалеко от собственного дома. По предварительной версии, он умер от инфаркта, но её будут проверять.

«По решению прокуратуры тело было передано на вскрытие», — сказал Бужиньский.

Ежи Кржановский и его брат Адам Кржановский основали мебельную компанию «Новый стиль» (Nowy Styl) в 1992 году. Согласно открытым данным, по итогам 2023 года выручка предприятия составила около €300 млн. Журнал Forbes в 2021 году оценил общую стоимость активов братьев в $0,31 млрд.

Против Ежи Кржановского в 2016 году возбудили уголовное дело по обвинению в коррупции. Его задержали. Обвинения в итоге сняли, но в феврале 2024 года делу снова дали ход.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Одессе внезапно скончался в возрасте 58 лет один из создателей и ведущих «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит. Причиной смерти стала остановка сердца, хотя ранее он не жаловался на проблемы с сердцем.