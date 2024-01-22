Одесса, Украина, 22 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Один из создателей и ведущих «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит умер в Одессе от остановки сердца, сообщил 22 января его друг Олег Филимонов в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Telegram-канал «Евгений Хаит. Дом для умных», Евгений Хаит

«Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», — сообщил Филимонов.

Он сообщил, что дружил с Хаитом с 1986 года. Филимонов назвал актёра мастером формулировок.

Telegram-канал «Евгений Хаит. Дом для умных», который вёл артист, также сообщил, что он скончался внезапно. Авторы поста рассказали о доброте, жизнелюбии, таланте артиста.

«Это не всё. Но больше, чем всё это — он был умён. Мудр. Он всегда видел, чувствовал и знал больше других. Женя был необыкновенный. Кажется, это лучшее слово», — сообщил канал.

Артист скончался в возрасте 58 лет. Похороны Евгения Хаита состоятся 23 января.

Юмористическую телепрограмму «Джентльмен-шоу» основали в начале 90-х участники команды КВН Одесского государственного университета «Клуб одесских джентльменов». Сначала программу вёл Евгений Каминский, с 1992 года Олег Филимонов и Эдуард Цирюльников. Ведущими в разное время были также Владислав Царёв и Евгений Хаит.

Хаит писал сценарии для проекта «Голые и смешные» и был одним из создателей передачи «Камера смеха».

Отцом Хаита был писатель-сатирик Валерий Хаит. Младший брат — актёр и сооснователь театра «Квартет И» Ростислав Хаит.