Москва, 7 июня, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Руководство России пока не принимало решения о создании нового федерального округа, заявил 7 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Пока таких планов нет», — процитировал его РЕН ТВ.

Песков также отметил, что по этому поводу есть много разных идей, но никаких решений не принималось.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 июня заявил, что прорабатывается вопрос о создании нового федерального округа, который, по его словам, могут назвать «Новороссия». В него могут включить Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. По информации главы региона, вопрос рассматривают на федеральном уровне.

В настоящее время новые российские территории входят в состав Южного федерального округа на основании указа президента России Владимира Путина, подписанного в феврале 2024 года. В округ также в 2016 году включили Крым, который с 2014 года после воссоединения с Россией сначала входил в Крымский федеральный округ.

Балицкий в августе 2023 года уже заявлял об обсуждении вопроса по созданию нового федерального округа для новых российских регионов. Тогда он отметил, что предметное обсуждение не ведётся.

В июне 2023 года глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о целесообразности создать отдельный федеральный округ для новых регионов. Он отметил, что эти субъекты РФ объединяют транспортная близость и особый экономический режим.