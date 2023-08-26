Мелитополь, 26 августа, 2023, 07:59 — ИА Регнум. В России могут создать отдельный федеральный округ для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в субботу, 26 августа, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

«Про федеральный округ разговоры ведутся, но предметного обсуждения пока не было. В данном случае, я считаю, не очень правильно говорить своё видение, пока не представлена программа», — сказал Балицкий в интервью РИА Новости.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в октябре 2022 года, после того как президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий. Это произошло после референдумов, состоявшихся в этих регионах.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил создать для новых российских регионов отдельный федеральный округ. Он назвал эту идею целесообразной, учитывая транспортную и логистическую близость новых регионов.