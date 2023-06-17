Москва, 17 июня, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Отдельный федеральный округ для новых российских регионов предложил создать врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Такое заявление Сальдо сделал 17 июня в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

khogov.ru Владимир Сальдо

По мнению Сальдо, было бы целесообразно, учитывая логистическую и транспортную близость новых регионов объединить их в новый федеральный округ.

«На мой взгляд, конечно же, наверное, было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического) режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ», — указал Сальдо и добавил, что решение будет приниматься президентом России и правительством.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врио губернатора Херсонской области Сальдо подписал указ, в соответствии с которым на территории региона наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык.