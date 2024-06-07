Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 09:10 — ИА Регнум. «ФосАгро» и ОАО «РЖД» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на бесперебойное обеспечение российских аграриев современными минеральными удобрениями.

Rzd.ru Грузовой состав «РЖД»

Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров. Соглашение координирует долгосрочные планы по перевозке грузов предприятий группы «ФосАгро» и их стабилизацию по всей цепочке: от производства апатитового концентрата для минеральных удобрений в Мурманской области до доставки готовой продукции конечным потребителям в десятках регионов страны.

«В прошлом году наша сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион» увеличила поставки минеральных удобрений российским аграриям сразу на 12%, её услугами пользуются около 15 тыс. аграриев в 74 регионах. Поэтому от качества и эффективности взаимодействия между «ФосАгро» и ОАО «РЖД» в конечном счёте зависит урожай, а значит — и национальная продовольственная безопасность», — отметил Михаил Рыбников.

Также он сообщил, что объемы услуг РЖД для предприятий группы ежегодно увеличиваются: только за последние пять лет объемы перевозок сырья и готовой продукции «ФосАгро» по железным дорогам выросли на 15% и в 2023 году составили почти 30 млн тонн.

«ФосАгро — один из крупнейших в России грузоотправителей, лидирующий по поставкам минеральных удобрений на внутренний рынок. Мы с готовностью поддержим дальнейший рост компании своими комплексными транспортно-логистическими услугами, внеся таким образом свой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны», — подчеркнул Олег Белозёров.