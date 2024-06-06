Киев, 7 июня, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Порядка 55 украинских военнослужащих, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности, удерживают в подвале 81-й аэромобильной бригады. Об этом 6 июня сообщило издание «Страна. ua», ссылаясь на сына одного из бойцов.

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«Моего отца содержат в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть… Это при том, что у него в это время были операции и реабилитации, которые в дальнейшем привели к ухудшению группы инвалидности! Таких там 55 человек… По факту они там просто заложники», — заявил украинец.

Утверждается, что военные обращались к правоохранителям и в другие инстанции, но никакой помощи они не получили.

Как сообщало ИА Регнум, с 4 мая на Украине вступил в силу приказ министерства обороны, позволяющий призывать в армию с различными расстройствами и болезнями, в том числе умственно отсталых, людей с ВИЧ и раком. Документ отменил категорию «ограниченно годный» для призывников. Тех, кто получил этот статус ранее, обязали пройти медкомиссию ещё раз.

Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев. Заместитель командира батальона из 93-й механизированной бригады с позывным Шмидт отметил, что командованию приходится тратить много времени на базовую подготовку бойцов, некоторые из них не знали, как разбирать и собирать оружие.

Потери России в ходе конфликта на Украине в разы меньше, чем потери ВСУ. Их соотношение один к пяти, именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровое наказание за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Нарушителям правил постановки на военный учёт грозят большие штрафы и конфискация автомобиля либо другого имущества для нужд ВСУ.