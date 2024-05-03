Киев, 3 мая, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины издало приказ, позволяющий призывать в армию с различными расстройствами и болезнями, в том числе умственно отсталых, людей с ВИЧ и раком. Документ опубликовали на сайте Верховной рады.

Сергей Корсун ИА Регнум

Приказ вступает в силу с 4 мая. Он отменил категорию «ограниченно годный» для призывников. Те, кто получил этот статус ранее, обязаны пройти медкомиссию ещё раз.

Документ также изменил список заболеваний, при которых человека признавали непригодным для военной службы. Лиц с клинически излеченным туберкулёзом разрешили отправлять служить в территориальный центры комплектования (военкоматы) и части обеспечения.

Психические расстройства теперь будут являться основанием для признания негодным к службе в армии только в случае тяжёлых и умеренных проявлений. Синдром зависимости, эпилепсия уже не являются причиной, чтобы не забирать мужчину в ВСУ.

«Лёгкие психические проявления — пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны», — говорится в приказе.

Прогрессирующий ВИЧ остался в перечне заболеваний, при которых человека признают непригодным к армейской службе. Но других носителей этого вируса, если симптомы ещё не проявились, теперь будут признавать достаточно здоровыми, в том числе для отправки на фронт.

Онкобольных не будут призывать в ВСУ, только при наличии метастаз. Во всех остальных случаях они будут считаться призывниками, которых можно отправлять в тыловые части и ТЦК, а в ряде случаев — на передовую.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в армию. Жителей призывного возраста обязали носить с собой военный билет, повестку будут считать полученной, даже если её принесли, когда призывника не было дома. Кроме того, ввели наказания за неисполнение требований военкоматов и за уклонение от воинской службы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 мая заявил, что киевский режим ужесточает меры мобилизации в ВСУ, так как США и другие страны Запада требуют удерживать разваливающийся фронт любой ценой. Глава министерства сообщил, что с начала 2024 года украинская армия потеряла 111 тыс. военных и 21 тыс. единиц вооружений и боевой техники.