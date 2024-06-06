Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Активное внедрение технологий искусственного интеллекта к 2030 году приведет к тому, что ВВП стран СНГ вырастет на $53,6 млрд. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Искусственный интеллект

«При условии активного внедрения AI — ВВП стран СНГ совокупно вырастет в 2030 году на 53,6 млрд долларов (в номинальном выражении), что соответствует 5,9% от суммарного ВВП стран СНГ в 2030 году», — сказал Ведяхин. Однако, добавил он, эффект для каждой страны-участницы СНГ будет разным: прирост ВВП от внедрения искусственного интеллекта варьируется от 4,4% до 6,3% ВВП страны в 2030 году, так как на ожидаемое значение прироста ВВП благодаря ИИ влияет ряд факторов.

Среди таких факторов он назвал текущий уровень цифровизации и уровень применения ИИ; темпы и масштабы внедрения ИИ в экономику стран СНГ и усилия правительств стран по созданию благоприятных условий для развития ИИ.

«В абсолютном выражении на значение прироста ВВП в 2030 году также, очевидно, влияет текущий и прогнозируемый размер экономики», — добавил Ведяхин. Так, по оценкам Сбера, ВВП Республики Казахстан может увеличиться в 2030 году на 25-27 млрд долларов (6,3%) благодаря массовому внедрению ИИ, ВВП Азербайджана — на порядка 6% ВВП 2030 года, что соответствует 6-6,5 млрд долларов США.

Сбер готов делиться своими технологиями в области ИИ для внедрения AI-технологий в такие отрасли как промышленность, сельское хозяйство, строительство, спорт, медицина, развитие регионов и др.