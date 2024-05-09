Берлин, 9 мая, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Два депутата земельного парламента Баден-Вюртемберга от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) пострадали при нападении в Штутгарте. Об этом сообщает 9 мая газета Die Welt.

Robert Michael/Global Look Press

Инцидент произошёл возле парламента перед праздничным мероприятием по случаю 75-летия принятия Основного закона. Группа левых активистов зашла на трибуну перед зданием с баннером, критикующим партию. Они также скандировали лозунг о том, что весь Штутгарт «ненавидит АдГ».

«Члены парламентской группы подверглись словесным, а затем и физическим нападениям», — заявили в полиции

Протестующих было пять или шесть. Заместитель лидера партии Мигель Клаус заявил, что его ударили по голове, а секретарь АдГ по политике безопасности Ханс-Юрген Госнер сообщил, что на него напала молодая женщина. Её удар пришёлся по шее депутата.

Помощь медиков в связи с травмами депутатам не потребовалась. За нападение на них задержали двух женщин 19 и 23 лет, в произошедшем разбирается полиция.

По данным правительства ФРГ, в 2023 году было совершено 2790 нападений на представителей и структуры парламентских партий. Чаще всего подвергались атакам представители правящей коалиции из партии «Союз-90/Зелёные». Из 1219 нападений на них 385 совершили правые радикалы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Дрездене было совершено нападение на Маттиаса Экке, члена Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой состоит канцлер Олаф Шольц. Злоумышленники атаковали 41-летнего политика, когда он расклеивал на улице предвыборные плакаты. Экке серьёзно пострадал, его прооперировали, сообщили в полиции. Сопредседатели СДПГ в Саксонии Хеннинг Хоманн и Катрин Мишель заявили, что и другие члены партии подверглись нападениям, оскорблениям и запугиваниям со стороны радикальных групп.

Согласно результатам опроса, проведённого телеканалом NTV, партия Шольца СДПГ обошла правую партию «Альтернатива для Германии» в рейтинге впервые с лета 2023 года. СДПГ поднялась на второе место с результатом 17%, а АдГ опустилась на третье, набрав 16%. Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — лидера опроса — составил 30%. Четвёртое место занял «Союз 90/Зелёные», чей рейтинг составил 12%. Свободная демократическая партия набрала 5%. Рейтинг «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» составил 4%, рейтинг «Левых» — 3%.