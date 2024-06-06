Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Сбер ожидает устойчивый рост кредитного портфеля. Как рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, в мае у Сбера были рекордные выдачи по корпоративному кредитному портфелю.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«По данным РПБУ за апрель 2024 г. корпоративный кредитный портфель Сбера увеличился на 1,5% за месяц до 23,8 трлн рублей», — заявил Ведяхин. «В мае у нас были рекордные выдачи по сравнению с началом года и мы ожидаем устойчивый рост кредитного портфеля, подробную цифру вы узнаете 11 июня в рамках раскрытия РПБУ», — сказал он.

С начала года портфель банка вырос на 2,0%. Так, в начале года роста портфеля не наблюдалось, однако с марта началась положительная динамика в активности корпоративных клиентов. Это связано с тем, что в начале года всегда идёт определённое погашение кредитов и уже во второй половине года Сбер выдаёт большую часть кредитов.

«У нас есть возможность кредитовать крупные проекты, поскольку мы имеем достаточный капитал, а для клиентов малого и среднего бизнеса мы как были, так и остаемся опорным банком», — отметил топ-менеджер. Он добавил, что прогноз Сбера по рынку корпоративного кредитования в 2024 году составляет 12-15%. В Сбере ожидают, что рост будет на уровне сектора, то есть в оставшиеся месяцы года компенсируется то отставание первого квартала.

Средства юридических лиц составили 12,3 трлн руб. и выросли на 7,7% за месяц преимущественно на фоне роста остатков на срочных счетах. С начала года средства юридических лиц выросли на 13,2%. Здесь Сбер ожидает более позитивную динамику, чем у сектора.