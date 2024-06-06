Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Сбер и дальше будет инвестировать в развитие этого направления. Он отметил, что технологий искусственного интеллекта нужны для клиентов Сбера и для всей России. По словам Ведяхина, к 2026 году Сбер планирует достичь стопроцентного AI-охвата по кредитам для малого и микробизнеса.

Иван Шилов ИА Регнум Искусственный интеллект

«По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного AI-охвата к 2026 году», — заявил Ведяхин. Он добавил, что перед Сбером стоят и другие задачи, которые требуют человеческого суждения и опыта, что AI-системам на текущем уровне развития недоступно. В качестве примера он привет одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов. «Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остаётся за человеком», — сказал Ведяхин.

Первый зампред банка отметил, что самым новым трендом сейчас являются LLM модели (большие языковые модели). Он обратил внимание на то, что бизнес-модели, которая выводит такие проекты на полную окупаемость в короткие сроки, пока нет, что вполне нормально для каждой новой технологии.

Между тем искусственный интеллект гораздо шире, чем только LLM-модели, и те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль. По данным Ведяхина, в 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас — 8 рублей.