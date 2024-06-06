Москва, 6 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Власти столицы начали приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация», сообщил 6 июня мэр города Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Благодаря данному конкурсу развиваются традиции столичной школы реставрации, и, кроме того, привлекается внимание к памятникам истории и культуры, отметил Собянин в своём Telegram-канале.

«Принять участие могут физические и юридические лица, закончившие восстановление городских объектов культурного наследия в 2023–2024 годах. Жюри будет оценивать как результаты реставрации, так и интеграцию объекта в современную жизнь», — написал мэр.

В конкурсе 10 номинаций, также одному из участников будет вручена премия от жителей города, которые выберут лучшую работу в проекте «Активный гражданин», отметил Собянин. Заявки на участи в конкурсе будут приниматься до конца сентября 2024 года на официальном портале мэра и правительства столицы mos.ru.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня Собянин сообщил, что в Москве в преддверии 225-летия Александра Пушкина после масштабной реставрации открывается мемориальная квартира поэта на Арбате. Экспонаты первого этажа здания знакомят посетителей с тем периодом жизни Пушкина, когда он жил в этой квартире, а второй этаж является мемориальным пространством, рассказал мэр.

В конце апреля Собянин сообщил, что в Москве за последние 10 лет отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров. К 2030 году в столице планируют завершить обновление всех театров, нуждающихся в модернизации, добавил мэр.