Москва, 5 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. В Москве на Арбате в преддверии 225-летия русского поэта Александра Сергеевича Пушкина открывается мемориальная квартира после масштабной реставрации. Об этом сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин.

Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«В преддверии 225-летия Александра Пушкина: на Арбате после масштабной реставрации открывается мемориальная квартира великого поэта. Это единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трёх месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой», — написал Собянин в Telegram-канале.

Как уточнил градоначальник, в обновлённом музее цокольный этаж музея посвящён истории Арбата, и именно таким образом выглядела улица в середине XIX века с мемориальной усадьбой и близлежащими постройками. Так, в цокольном этаже разместят макет улицы, воссозданный по архивным документам.

Вместе с тем первый этаж здания ознакомит посетителей музея с периодом жизни Пушкина, когда поэт проживал в этой квартире. Второй этаж музея является мемориальным пространством, где проходили главные события жизни поэта в то время.

Собянин добавил, что реставраторы воссоздали интерьеры квартиры, где жили Пушкин и Гончарова, сохранив габариты и расположение комнат, лестниц, печей, проёмов, облицовки подоконников и откосов окон, старинный паркет.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля Собянин сообщил, что в Москве за последние 10 лет отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров.

Реставрационные работы сегодня проводят в Центре театра и кино на Поварской и в «Хоре солистов». На Поварской оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, кинозал, ресторан. В здании восстанавливают исторические детали, в том числе выход на улицу по западному фасаду. В этом году планируется открытие центра. Работы здесь выполнены на 70%. Отмечалось, что недавно отреставрировали Театр эстрады. Также отремонтировали театр «Практика», драмтеатр имени А. С. Пушкина, театр «Шалом».

Собянин также добавил, что в театрах Москвы сегодня используют современные технологии, например, проекторы, мультимедийные экраны, студии звукозаписи, которые помогают создавать яркие спектакли.

Благодаря ремонту и реставрации современные театральные пространства становятся комфортнее. Театральные постановки зрелищнее и эффектнее благодаря обновлённым интерьерам, современному оборудованию, новым технологиям. К 2030 году в Москве планируют завершить обновление всех московских театров, нуждающихся в модернизации.