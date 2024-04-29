Москва, 29 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Москве за последние 10 лет отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров, сообщил 29 апреля мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Светлана Шевченко/ РИА Новости

Реставрационные работы сегодня проводят в Центре театра и кино на Поварской и в «Хоре солистов». На Поварской оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, кинозал, ресторан. В здании восстанавливают исторические детали, в том числе выход на улицу по западному фасаду. В этом году планируется открытие центра. Работы здесь выполнены на 70%.

Отмечается, что недавно отреставрировали Театр эстрады. Также отремонтировали театр «Практика», драмтеатр имени А. С. Пушкина, театр «Шалом».

Собянин отметил, что в театрах Москвы сегодня используют современные технологии, например проекторы, мультимедийные экраны, студии звукозаписи, которые помогают создавать яркие спектакли.

В прошлом году в Москве состоялось больше 23 тысяч спектаклей, в том числе порядка 270 премьерных показов. Театры и концертные залы Москвы посетили больше 7,2 млн человек. За последние четыре года это значение рекордное.

Благодаря ремонту и реставрации современные театральные пространства становятся комфортнее. Театральные постановки становятся зрелищнее и эффектнее благодаря обновлённым интерьерам, современному оборудованию, новым технологиям. К 2030 году в Москве планируют завершить обновление всех московских театров, нуждающихся в модернизации.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля Собянин заявил, что к новому учебному году в Москве откроют более 30 новых школ и детских садов. В российской столице с 2011 года построили 611 объектов образования. В Троицком и Новомосковском административных округах в ближайшие годы появится ещё порядка 80 новых зданий.

Собянин 27 апреля объявил открытым сезон фонтанов в Москве. В городе начали работать как традиционные, так и сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические фонтаны. В прошлом году после капитального ремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре столицы.