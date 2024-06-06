Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Зампред Сбербанка Кирилл Царёв заявил, что компаниям на российском рынке стоит не только конкурировать между собой, но и сотрудничать во благо клиентов. Об этом он рассказал в ходе общения с представителями СМИ по итогам собственной сессии Сбера на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Часть сервисов находятся на стыке, мы не изолированы, а клиенты пользуются одновременно разными сервисами», — сказал Царев.

По словам Царёва, для получения услуг, например, оформления ипотеки, клиент должен пройти через несколько этапов, в том числе выбор квартиры, оформление кредита и пр. Он отметил важность построения удобных сервисов для клиентов с легкими путями.