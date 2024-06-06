Москва, 6 июня, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Момент преследования мужчины, который был убит киллером на улице Свиридова в Москве, попал на камеры видеонаблюдения, сообщает 6 июня Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Судя по видеозаписям, преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».

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Ранее ИА Регнум сообщало, что 6 июня на западе Москвы в районе метро Кунцево мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему, он скончался. В столичном главке МВД пояснили позднее, что было совершено заказное убийство.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве объявлен план «Перехват», ведутся поиски преступника. Что стало причиной конфликта, устанавливают следователи.