Москва, 6 июня, 2024, 11:34 — ИА Регнум. На западе Москвы совершено заказное убийство, в ходе которого неизвестный расстрелял мужчину, сообщили в главке МВД по столице.

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Ранее в этот день на улице Свиридова мужчина, одетый во всё черное и в маске, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В Москве объявлен план «Перехват», ведутся поиски преступника. Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что после того, как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову.

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