Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В день открытия Петербургского международного экономического форума — 2024, 5 июня, «Русская медиагруппа» провела масштабное неформальное мероприятие — звездную вечеринку в «Лотте Отеле». Гостями вечернего мероприятия стали участники деловой программы, которые могли в кулуарах обсудить рабочие вопросы, а также отдохнуть после насыщенного первого дня форума.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Жасмин

Неофициальная программа — важная составляющая ПМЭФ. Перед гостями вечеринки выступили Григорий Лепс, Любовь Успенская, Mia Boyka, Hammali & Navai, Жасмин. Роль конферансье выполнял популярный ведущий «Русского радио» Максим Привалов.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» «Русская медиагруппа» устроила на ПМЭФ масштабную вечеринку

«Необычно выступать перед такой публикой, но я рада, что расширяется моя аудитория», — поделилась эмоциями от выступления Mia Boyka. «Вечеринка очень красивая, солнечная, яркая и зажигательная!» — добавила Жасмин.