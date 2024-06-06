Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвала три важнейшие задачи для экономики России до 2030 года.

Илья Питалев/РИА Новости Эльвира Набиуллина

«Номер один — это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива — это увеличение роли государства, субсидий государственных и так далее. А мы все знаем, что государство при том, что у него есть свой функционал, скажем так, менее чутко к отбору эффективных проектов, и здесь нам нужны действенные меры для роста IPO», — заявила Эльвира Набиуллина.

Вторая задача, по словам главы ЦБ, — обеспечение открытости экономики нашей страны.

«Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику с теми, кто на это готов», — отметила она. Это означает, пояснила Набиуллина, независимую систему расчётов, платежей, сопряженность российских депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов. В этом направлении она призвала работать как в двустороннем формате, так и через БРИКС, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и другие организации.

Третьим направлением Набиуллина назвала удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы: «Это очень важно, это будет сложно делать в условиях, когда мы не можем опираться на чужие решения, это должны быть свои решения, но это безусловная задача», — добавила глава банка.

Ранее Набиуллина заявляла о том, что пик прогрева российской экономики был пройден еще осенью 2023 года, но он всё ещё сохраняется. Она также отметила, что под влиянием проводимой денежно-кредитной экономики этот разрыв будет уменьшаться. А это, в свою очередь, замедлит инфляционное давление.

Также проблемой российской экономики глава ЦБ называла дефицит кадров. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля анонсировал запуск новых национальных проектов в сфере технологического развития и суверенитета. Как заявил российский лидер, эти проекты станут «мотором для всей экономики страны».