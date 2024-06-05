Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Решение вопросов в диалоге с европейскими лидерами было бы проще искать, если бы эти политики чувствовали себя увереннее и набрались мужества для защиты национальных интересов своих стран, заявил 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

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Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.

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