Одесса, Украина, 5 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. В районе посёлка Затока в Одесской области прозвучал взрыв. Об этом сообщает издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрыв в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы (Украины. — Прим. ред.) заявляли о пуске ракеты», — говорится в публикации.

В это же время на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.

Минобороны России на данный момент не информировало об ударах по объектам в этой области.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.