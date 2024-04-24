Москва, 24 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. НАТО целенаправленно вовлекало Финляндию и Швецию в свой блок, чтобы начать подготовку этих стран к агрессивным действиям против России, в том числе в вопросах, касающихся угрозы российскому Северному морскому пути и арктическим широтам. Такое мнение 24 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя учения НАТО, стартующие 26 апреля в Финляндии.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Он отметил, что украинский кризис был создан для того, чтобы заставить Россию отвлечь свои военные ресурсы и мощь на украинский фронт. Однако США ставят задачу бороться с Россией за арктические ресурсы, и они готовы использовать для этого североевропейцев. США давно готовятся к этому, приняв специальную арктическую стратегию и продолжая выстраивать соответствующую инфраструктуру. Например, в Финляндии формируется штаб-квартира северо-арктического командования.

«Главной задачей США является перекрытие российского Северного морского пути. В целом их глобальная цель — перекрыть все российские транспортные коммуникации, так как эти пути работают не в интересах США, а в интересах России, Китая, Индии, Ирана и других стран Средней и Центральной Азии. США ведут против России войну, так как развитие транспортных коммуникаций в интересах России и дружественных ей стран вызывает недовольство в США. Поэтому они готовятся к агрессии против РФ», — пояснил военный политолог.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения НАТО, стартующие 26 апреля в Финляндии в непосредственной близости от границы с Россией, носят провокационный характер. Она отметила, что Североатлантический альянс отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны. Недавно вступившая в НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру.

Захарова предупредила, что маневры сил альянса у российской границы повышают риски возможных военных инцидентов. Россия внимательно отслеживает агрессивные действия коллективного Запада, добавила она.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны 23 апреля заявил, что воинская группировка стран НАТО у российских границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых машин.

Масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига 2024») начались 23 апреля в Литве. В ходе манёвров две дивизии передислоцируют из Центрально-Европейского региона в Восточный, завершатся учения в конце мая.

В марте в Финляндии, Швеции и северной части Норвегии прошли манёвры Nordic Response с участием более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств. Были задействованы более 100 самолётов и вертолётов, свыше 50 боевых кораблей.