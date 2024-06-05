Москва, 5 июня, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Чемпион мира по тайскому боксу Ярослав Ремыга, живущий в Москве и участвующий в боях российской лиги Hardcore Fighting, оштрафован на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации ВС России.

Кадр из видео Ярослав Ремыга

Как пишет Sport.ru, ранее спортсмен в своих соцсетях разместил проукраинские нацистские лозунги.

Уроженец Мариуполя Ярослав Ремыга по прозвищу Таец завоевал титул чемпиона мира в 2009 и 2014 годах. Тогда же, в 2014-м, он переехал в Россию, а на бои продолжал выходить с украинским флагом.

После начала СВО в соцсетях Ярослав отличился антивоенными лозунгами, а несколько дней назад выложил детское фото с лозунгом украинских националистов «Слава Украине» (внесён Минюстом в перечень нацистских лозунгов). Какие именно посты или действия спортсмена стали в итоге причиной для штрафа, не уточняется.

5 июня ИА Регнум писало, что Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей за появление в общественном месте в свитшоте с гербом Украины. Сам иранец заверил, что якобы не намеревался так высказывать поддержку киевскому режиму.