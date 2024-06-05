Москва, 5 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В первом квартале текущего года товарные поставки в Россию нарастили сразу три страны — Кипр, Португалия и Ирландия, свидетельствуют данные европейской статистики.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Экспорт в денежном выражении заметнее всего увеличил Кипр — на 13%, до 15,6 млн евро. Большую часть экспорта составили суда, лодки и яхты, поставки которых за год выросли на 19,3%.

Товарные поставки из Португалии возросли на 7%, составив 24,5 млн евро. Эта страна активнее всего торговала ядерными реакторами и котлами, а также различными напитками и уксусом.

Экспорт Ирландии в Россию увеличился на 5%. Эта страна поставляла неорганическую химию, фармацевтическую продукцию, а также оптическое оборудование.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Великобритании в обход санкций закупили российскую нефть на 2,2 млрд фунтов стерлингов. The Guardian сообщила, что хотя официально такие сделки не были заключены, но есть информация, что Британия в 2023 году закупила нефть на более чем 2 млрд фунтов стерлингов из стран, которые ранее не считались экспортёрами нефти (Турция, Индия и Китай).

В начале мая телеканал RTS сообщил, что большинство компаний Швейцарии продолжают торговать с Россией, несмотря на наложенные Евросоюзом санкции. В 2023 году Швейцария продала России товаров более чем на 2,6 млрд франков, или свыше 200 млрд рублей.

В мае прошлого года глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России и оставлять такой привлекательный рынок. При этом он добавил, что на итальянские компании оказывают давление как западные политики, так и СМИ.

В апреле 2024 года немецкое издание Tagesschau опубликовало большую статью, в которой утверждается, что для строительства зданий в Мариуполе активно используется продукция компаний из ФРГ. Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее был вынужден признать, что компании из ФРГ хитростью обходят антироссийские санкции. Многие компании успешно работают в тени.

31 марта британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов написала, что российская экономика демонстрирует стабильный рост, несмотря на западные санкции, которые открыли для Москвы дорогу к новым экономическим партнёрствам.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что страна благодаря санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он напомнил, что в отношении страны было введено больше рестрикций, чем в отношении какого-либо другого государства.