Берн, 8 мая, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Большинство компаний Швейцарии продолжают торговать с Россией, несмотря на наложенные Евросоюзом санкции. В 2023 году Швейцария продала России товаров более чем на 2,6 млрд франков или свыше 200 млрд рублей, сообщает телеканал RTS.

Global Look Press

Согласно данным СМИ, основную долю в экспорте заняли лекарства, отмечается в материале.

«Таким образом, этот бизнес с РФ предполагает уплату налогов российскому государству, косвенную финансовую поддержку его действий», — поясняет телеканал.

Уточняется, что эта сумма не учитывает доходы предприятий от продаж продукции, произведённой на их заводах в России. Между тем в РФ продолжают присутствовать Nestlé, Japan Tobacco International, Lacoste и другие бренды, базирующиеся в Швейцарии.

«Доходы швейцарских транснациональных корпораций почти такие же высокие, как и до конфликта на Украине», — обращает внимание СМИ.

Как передавало ИА Регнум, власти Великобритании в обход санкций закупили российскую нефть на 2,2 млрд фунтов стерлингов. The Guardian сообщила, что хотя официально такие сделки не были заключены, но есть информация, что Британия в 2023 году закупила нефть на более чем 2 млрд фунтов стерлингов из стран, которые ранее не считались экспортёрами нефти (Турция, Индия и Китай).

В свою очередь организация Global Witness отметила, что, несмотря на увеличение закупок нефти из стран Ближнего Востока, каждый двадцатый авиарейс осуществляется именно на российском топливе.

31 марта британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов написала, что российская экономика демонстрирует стабильный рост, несмотря на западные санкции, которые открыли для Москвы дорогу к новым экономическим партнёрствам.

Эксперты высказали обеспокоенность в связи с тем, что в дальнейшем европейские страны будут продолжать слабеть в экономическом плане и станут больше зависимы в этом вопросе от США. Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм подчеркнула, что государства Европы «выстрелили себе в ногу», заставив Россию уйти от механизмов контроля Запада, это сделало её ещё более самостоятельной.

По итогам 2023 года экономика России, реальные доходы населения и инвестиции выросли, санкции не повлияли на РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов. Против России уже вводили несколько санкционных пакетов, но правительству главное проводить свою собственную, ответственную политику, это и делается, заявил глава Минфина.