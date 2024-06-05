Пушкино, Московская область, 5 июня, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Главе «Империи сильнейших ведьм» Елене Суликовой предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, сообщила 5 июня пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о её аресте», — сказано в сообщении.

Уточняется, что проведено четыре обыска по месту жительства обвиняемой и её родственников, изъята литература, компьютерная техника и другие предметы, имеющие значение для следствия. Назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы.

Продолжаются допросы свидетелей.

Как передавало ИА Регнум, Суликова, известная как Алёна Полынь, была задержана в подмосковном Пушкино 4 июня. По данным следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, в которой содержатся призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ).

Также установлено, что на одном из каналов в сети Интернет подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.