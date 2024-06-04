Пушкино, Московская область, 4 июня, 2024, 18:27 — ИА Регнум. В подмосковном Пушкино задержана подозреваемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих, сообщила 4 июня пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в своём Telegram-канале.

кадр из видео Алёна Полынь

«Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области задержана жительница Ивантеевки, подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 148 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, в которой содержатся призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ). Также установлено, что на одном из каналов в сети Интернет подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.

Ранее источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил о задержании руководительницы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой, известной как Алёна Полынь по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Ставропольском крае арестовали трёх подростков, которые публично сожгли Библию. Инцидент произошёл в Новоалександровске на Ставрополье. Молодые люди сожгли Новый Завет в мангале, установленном во дворе частного дома, сняли процесс на видео и опубликовали в Сети.

Позднее глава региона Владимир Владимиров опубликовал видео с извинениями молодых людей, устроивших сожжение Библии. Двое принесли извинения людям, чьи чувства они задели. Губернатор пояснил, что попросить прощения важно, но словами уже не отменить деяние. По его мнению, молодые люди своим поступком испортили жизнь и себе, и своим семьям.