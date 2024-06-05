Киев, 5 июня, 2024, 08:11 — ИА Регнум. В Госбюро расследований (ГБР) Украины разрешили ВСУ из-за больших потерь и недостатка мобилизованных бойцов брать на службу дезертиров. Об этом говорится в письме директора бюро Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому.

Сергей Корсун © ИА Регнум ВСУ. Дезертиры

Согласно документу, командиры ВСУ неоднозначно расценивают случаи, когда самовольно оставившие часть или дезертировавшие военнослужащие добровольно возвращаются в подразделение, при этом окончательное решение по совершённым им преступлениям не принято.

«С учётом имеющихся правовых оснований, а также предусмотренных законом возможностей, просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности», — цитирует письмо «РИА Новости».

С момента добровольного возвращения военнослужащие вправе рассчитывать на денежное обеспечение, пояснили в ГБР.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие Вооружённых сил Украины не подчиняются приказам, угрожают командирам, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. Об этом стало известно из приказа об укреплении дисциплины главкома ВСУ Александра Сырского. Он распорядился внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ для выявления и предотвращения совершения украинскими военными уголовных преступлений.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Зеленский подписал закон об отмене категории «ограниченно годен» для военнослужащих. Теперь медицинская комиссия должна выбирать, признавать призывника годным или нет. Тем, кто ранее попал в категорию ограниченно годных, необходимо пройти повторную проверку.